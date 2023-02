Door Pink Floyd’s prisma terug bij de Miro

op de redactie Tubantia zet op 15 april de deuren open: ‘Jullie doen er voor ons toe’

Op onze redactie is het vaak een levendige boel. De online redacteuren zijn druk om bezoekers van app en website het laatste nieuws als eerste te brengen. Verslaggevers lopen al bellend over de redactievloer, degene aan de andere kant van de lijn stevig ondervragend. En de collega’s van vormgeving buigen zich over de nog lege krantenpagina’s van de volgende dag en de vraag hoe de verhalen daar weer een mooie plek kunnen krijgen.

5 februari