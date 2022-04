Doorbraak in revalidatie na gescheurde voorste kruisband: ‘Het is niet one size fits all’

De meisjes van Menko zijn nu rond de 80: ‘Als ’ie niet meer past, gaat die jurk bij de lompen’

ENSCHEDE - Ze zijn allemaal rond de 80 jaar oud, maar ‘de meisjes van Menko’ hebben met elkaar gemeen dat ze 60 jaar geleden meeliepen in de roemruchte modeshows die hun werkgever voor eigen personeel organiseerde. Zaterdagmiddag zagen ze elkaar terug in de Museumfabriek in Enschede.

