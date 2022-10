Doorzoeking woning in Den Ham in onderzoek naar gewelddadige dood Jihad Jafo (33) uit Enschede

ENSCHEDE/HOOGEVEEN - De politie doet in meerdere panden onderzoek na de gewelddadige dood van de 33-jarige Jihad Jafo uit Enschede. Het slachtoffer raakte in december vorig jaar vermist, zijn lichaam werd in mei aangetroffen in het kanaal Almelo-De Haandrik in Bruchterveld . Een van de panden waar onderzoek plaatsvindt is een woning aan de Derckinck in Den Ham.

De doorzoekingen zijn volgens de politie ‘gericht op het veiligstellen van sporen’. Er worden op dit moment geen verdere details verstrekt. De politie meldde eerder dat het erop lijkt dat de man bezig was met het organiseren van een drugstransport. “Er is een kans dat hij hierbij in de problemen is gekomen.”

‘Nog geen aanhoudingen’

Woordvoerder Chantal Westerhoff van de politie bevestigt dat er doorzoekingen plaatsvinden in een woning in Den Ham, een woning in Hoogeveen en een supermarkt. „We hebben nog geen aanhoudingen verricht, maar we hopen met deze doorzoekingen meer duidelijkheid te krijgen over wat er met het slachtoffer is gebeurd en wie daar de hand in heeft of hebben gehad.”

Het gaat om een woning aan de Derckink in Den Ham. Volgens een buurtbewoner stonden er donderdagochtend rond 9.30 uur zo'n tien onderzoekers op de stoep. Waar de politie precies naar op zoek is, is niet bekend. Buiten bij de woning is rond het middaguur weinig te merken van het onderzoek. Er staan twee zwarte politiebusjes in de straat.

Opsporing Verzocht

In het programma Opsporing Verzocht van dinsdag 11 oktober zal over de moord op Jihad Jafo meer informatie worden verstrekt. De telefoon van het slachtoffer straalde op de avond van zijn verdwijning een mast aan in Den Ham. Kort daarvoor was hij van huis weggegaan op de verjaardag van zijn zoon. Hij stapte bij een vriend in de auto, maar stapte later over in een ander voertuig. Daarna ontbrak ieder spoor van de man.



In de Tubantia Crime Podcast werd de zaak Jihad Jafo al eens uitvoerig besproken. Luister de aflevering hieronder.

