Dorstig naar ingrijpen door Overijssel: Vitens wil paal en perk aan grondwaterpiraterij

Jong & belegen | met video Puppycur­sus in Enschede: gaan baasjes op hun hond lijken? ‘Jazeker, kijk maar...’

Twaalf weken oefenen, mét huiswerk voor baasjes. Dat is nodig om een hond op te voeden. Jong & Belegen laten Max en Moos uit op de puppycursus van de Twentse Kynologen Vereniging in Enschede. Verzopen katten in de motregen.