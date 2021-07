Dramatisch hoe botulisme uitpakt in recreatiegebied: vijftig dode vogels na slechts één uur zoeken

Griekse professor Yola Georgiadou piekert in Enschedese bossen: ‘Kennis kritisch benaderen is van levensbe­lang’

23 juli ENSCHEDE - Hoe vind je vooroordelen in wetenschappelijke kennis? Over die levensvraag kun je de Griekse professor Yola Georgiadou zien piekeren wanneer zij voor dag en dauw door de bossen rond Enschede wandelt. Het is echt een levensvraag, want ze ondervond aan den lijve waar laksheid daarin op uitdraait.