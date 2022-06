Drie bestuurders Centric opgestapt na conflict met en over Gerard Sanderink

Centric is een belangrijk ict-bedrijf, dat veel voor de Nederlandse overheden werkt, onder meer voor honderden gemeenten. Het bedrijf is eigendom van multimiljonair Gerard Sanderink, die in opspraak kwam door zijn relatie met zelfverklaard cybercharlatan Rian van Rijbroek. Sinds hij met haar een relatie heeft, vecht hij aan de lopende band rechtszaken uit. Het gevolg was dat de hele top van zijn bedrijf Centric in 2019 vertrok of werd ontslagen.