Drie jaar cel voor Tunesiër die Enschedese studente probeerde te verkrachten

De Tunesiër zag de aangeschoten 19-jarige studente in de nacht van 22 april in haar eentje naar huis fietsen. Omdat ze onvast op de fiets zat besloot hij haar te volgen, om haar te helpen als ze omver zou gaan zei hij twee weken geleden.

Zoenen en betasten

Als de studente inderdaad van haar fiets valt toont hij zich allesbehalve behulpzaam. Hij drukt de studente tegen een boom en zoent haar terwijl hij haar betast. Een deurbelcamera legde de wanhoop van de studente in beeld en geluid vast: “no, please, let me go home”, gilt ze meermaals. Het antwoord van M. is kort: „Shut up!”