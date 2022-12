Drie ontwerpen voor stadsgoot: grachtenpand, geveltekens of weefpatronen, stemmen kan nu

Kuipers & Kuipers Kuipers & Kuipers hebben wel trek in de feestmaand: 12 tips over schuim en bubbels

ENSCHEDE/HENGELO - December betekent ‘hoogseizoen’ voor Kuipers & Kuipers, want bij Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling wordt doorgaans een goed glas wijn of bier gedronken. In aanloop naar al dat klinken, proosten en genieten maken onze biersommelier Sanne en vinoloog Marleen je een beetje wegwijs in hun wereld. En om keuzestress voor te zijn delen ze hun eigen top vijf.

3 december