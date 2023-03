Drie ton extra om ‘lokaal beschermde parels die Twente kleur geven aandacht te geven’

De Nederland­se padeltitel gaat voor alweer de zesde maal naar Bram Meijer uit Enschede

Dat Bram Meijer dé padelspeler van Nederland is, dat heeft de 27-jarige Enschedeër opnieuw laten zien. In Zwolle veroverde hij de titel, alweer voor de zesde maal in zijn sportieve carrière.