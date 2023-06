Driss Z. (31) laat zich bij het Suikerfeest vollopen, zijn ex uit Enschede moet het ontgelden

Nerveus zit Z. tegenover de meervoudige kamer van de rechtbank in Almelo. Hij is beleefd. Hij beseft dat hij op 2 mei van het vorig jaar in Enschede fors over de schreef ging en betuigt spijt. „Ik weet niet wat me bezielde. Ik was dronken.” Z. zat ruim drie maanden in voorlopige hechtenis en heeft nu een enkelband, want hij wordt verdacht van poging tot doodslag.