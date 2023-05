Dromen van land vol zonnepanelen, maar hoe dan?

Verdwenen kunstwerk Janny Brugman hangt ‘gewoon’ op slaapkamer in an­ti-kraak­pand in Hengelo

Waar is ‘Twee kleuters’, het verdwenen kunstwerk uit de wederopbouwperiode van Janny Brugman, toch gebleven? Die prangende vraag is beantwoord, het hangt ‘gewoon’ in de slaapkamer bij anti-kraak in een leegstaande school in Hengelo. „Hier slaapt dus gewoon iemand onder een gezocht kunstwerk.”