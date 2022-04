Drone moet politie over twee jaar boeven helpen vangen in Twente

spraakmaker Agnes van Baal ‘pitbull van Wesseler­brink’: ‘Maak van onze wijk niet afvoerput­je van Enschede’

ENSCHEDE - Aan de strijd voor verbeteringen in haar wijk dankt Agnes van Baal behalve een nominatie voor de Jan Schaeferprijs ook de geuzennaam ‘pitbull van Wesselerbrink’. „Van de typering de Bijlmer van Enschede komen we door de flats nooit meer af, maar je kunt hier best prettig wonen. Zolang de gemeente niet van onze wijk het afvoerputje van de stad maakt.”

