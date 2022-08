Droogte en warmte geen probleem voor Vitens: voldoende drinkwater in Twente en Achterhoek

Vandaag komt vanwege de droogte een crisisteam bijeen met deskundigen van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven en het KNMI. Op tafel liggen nieuwe maatregelen, zoals een regionaal sproeiverbod.

Vitens draait als op gewone dag

Vitens zegt dat er echter geen maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat er overal in deze regio drinkwater uit de kraan komt. Ook wordt de verplichte waterdruk gehaald. Een woordvoerder zegt dat Vitens draait als op ‘gewone’ dagen.

Lichte dip in Zwolle

Het drinkwaterbedrijf merkt alleen dat er een lichte dip is in de waterwinningen bij Zwolle en Vechterweerd, waar oppervlaktewater wordt gewonnen. Er is echter ruim voldoende in bassins aanwezig om die dip te kunnen opvangen. Ook de komende dagen zullen wat dat betreft geen problemen zijn.

Minder vraag door vakantie

In zekere zin wordt Vitens geholpen door de vakantie. De woordvoerder van Vitens zegt dat de vraag naar water vooral in de steden duidelijk lager is dan buiten de zomervakantie. „Het aantal mensen dat op vakantie is gegaan, is groter dan het aantal toeristen in de steden”, aldus de woordvoerder.

Daarnaast loopt er al enkele weken een voorlichtingscampagne van Vitens om zuinig te doen met water. Het bedrijf kan nog niet zeggen wat het effect daarvan op het waterverbruik is - dat ze omlaag probeert te krijgen - maar is wel tevreden over de belangstelling ervoor. „Mensen klikken door en willen meer weten. Zuinig zijn met water leeft.”