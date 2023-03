Drugsgebruik voortaan overal in de stad buiten verboden: ook op schoolpleinen en in speeltuinen in Enschede

Aantal woningbran­den in Overijssel daalt, maar in Enschede gek genoeg niet

Het is de nachtmerrie van iedereen: brand in je huis door bijvoorbeeld een vlam in de pan, een omgevallen kaars of kortsluiting. In Overijssel was het aantal woningbranden gelukkig het kleinst in heel Nederland. Gek genoeg vormt Enschede daarop een uitzondering.