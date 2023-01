Duel van FC Twente Vrouwen uitgesteld

In Twentse faillisse­ment­cij­fers lijkt er nooit corona geweest te zijn

ENSCHEDE - In Twente gingen vorig jaar ‘slechts’ 76 bedrijven failliet. Dat waren er 17 minder dan in 2021. Met een daling van 22 procent behoort Twente tot de regio’s met het laagste percentage faillissementen. In de meeste van de ruim 20 regio’s was er sprake van een stijging.

