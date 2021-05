Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen versoepelt regels voor gevaccineerden

VIDEO Auto in vlammen op in Enschede, politie onderzoekt brandstich­ting

29 april ENSCHEDE - Aan Het Oosterveld in Enschede is in de nacht van woensdag op donderdag - de eerste zonder avondklok - een auto in vlammen opgegaan door brand. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Ook afgelopen zondag werd een auto in Enschede verwoest door brand.