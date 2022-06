Duitse tankstations klaar voor nieuwe Nederlandse invasie: ‘Er is genoeg benzine op voorraad’

Dode vrouw uit Glanerbrug niet door misdrijf om het leven gekomen

Op Hemelvaartsdag vonden agenten een overleden vrouw in haar woning aan de Veenpluisstraat in Glanerbrug. Volgens buurtbewoners werd de vrouw bedreigd en vroeg ze om hulp. Uit nader onderzoek blijkt dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de woordvoerder van de politie.

31 mei