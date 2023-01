Duivenfluisteraar wint publieksprijs bij succesvol Kerstcircus Enschede

Onze redactie in Hengelo gaat verhuizen

HENGELO - De huidige redactieruimte van De Twentsche Courant Tubantia in Hengelo wordt per 1 juli gesloten. De huur van de eerste etage in de stadsbibliotheek is inmiddels opgezegd. Maar de redactie zelf, met goede en gedreven journalisten, blijft natuurlijk bestaan.

