Duizenden mensen naar binnenstad Enschede en Hengelo: ‘Mensen zijn het thuiszitten zat’

column Ramptoeris­me na een menselijk drama: dan moet je je wel heel erg vervelen

11:11 De persconferentie van Mark Rutte over de coronacrisis was net afgelopen. Balen, nog minstens drie weken aan huis gekluisterd. Op dat moment meldde de stappenteller zich. Even een ommetje en het doel van de dag was behaald.