Edo R. (32) uit Enschede en andere verdachten van hennepbende blijven 3 maanden in voorarrest

Raad van Discipline schorst oud-advocaat van Gerard Sanderink: ‘Blij dat hij is ontmaskerd’

ENSCHEDE/AMSTERDAM - Advocaat Aldo Verbruggen is maandag door de Raad van Discipline Amsterdam voor vier maanden geschorst. Die schorsing is voorwaardelijk. Hij kreeg die straf voor zijn rol als advocaat-onderzoeker in het conflict tussen ondernemer Gerard Sanderink en diens ex-vriendin Brigitte van Egten.

23 mei