Een 10 op je vwo-diploma? Bram (18) heeft er vijf! ‘Ik snap dingen wel snel’

Hij praat er nuchter over, maar Bram Ruiter (18) uit Enschede mag best trots zijn. Op zijn diploma voor het vwo staan namelijk vijf tienen. „Mijn motivatie? Een vriend van mij had het vorig jaar ook.”

Natuurlijk werd er vanavond op College Zuid van het Stedelijk Lyceum in Enschede even stilgestaan bij de bijzondere schoolprestaties van Ruiter. Want een leerling die summa cum laude slaagt op het vwo, dat is niet vanzelfsprekend.

Op de cijferlijst van de Enschedeër staan tienen voor rekenvaardigheid, economie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. „Ik heb eerst de havo gedaan, en daarna vwo. Toch ging het me dus goed af", zegt Bart kort voor zijn diploma-uitreiking. „Ik snap dingen wel snel, en kan efficiënt met mijn tijd omgaan. Maar ik ben wel trots hoor.” Ook op de havo wist Ruiter al magna cum laude te slagen.

Vriend als motivatie

Achter de sublieme cijfers op zijn vwo-diploma gaat een bijzondere motivatie schuil. Want het is niet de vervolgopleiding of een beloofd cadeau waarvoor Bart zijn best deed, maar om zijn vriend Jon-James Thio te evenaren. „Hij slaagde vorig jaar ook summa cum laude op het Stedelijk Zuid. Nu kan ik dit hem mooi in zijn gezicht drukken en zeggen dat het allemaal niet zo bijzonder was”, zegt hij met een knipoog.

Studeren