Een antenne op de beroemde Stadshaard in Enschede: ‘Wie verzint in vredesnaam zoiets?’

Burgemees­ter sluit pand in Glanerbrug vanwege drugshan­del

GLANERBRUG - Opnieuw is het mis in het Redemptoristenpark in Glanerbrug. Op last van burgemeester Roelof Bleker werd hier woensdag een woning gesloten. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in de woning handel in harddrugs plaatsvond. Ook werd hier al lange tijd overlast veroorzaakt.

19 augustus