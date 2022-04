Een bijzondere ontgroening in Enschede: brownies verkopen

Wat is de reden voor deze inzamelingsactie?

Maaike Braks: „Dit is een ontgroening voor het dispuut Aditi. Daarvoor moeten we allerlei opdrachten doen. Een inzamelingsactie voor het goede doel is één van de opdrachten. Inmiddels zijn we al bijna zes weken bezig. In het begin was het nog gericht op het leren kennen van het dispuut. We moeten ook nog allerlei andere opdrachten uitvoeren.”

Hoe kwamen jullie op het idee brownies te verkopen?

„Dat is een verwijzing naar een eerdere opdracht. Toen moesten we iets lekkers meenemen voor de kroegbaas van het café waar we altijd borrelen. We bakten toen brownies. Ook maakten we een keer een grote brownie als toetje bij een lunch voor het dispuut. Brownies verkopen ook makkelijk, want je hoeft ze niet warm of koud te houden.”

Waarom kozen jullie voor dit goede doel?

„We wilden sowieso graag een lokaal goed doel. De grotere goede doelen zijn natuurlijk ook erg belangrijk, maar die krijgen al best veel aandacht in de media. Zelf konden we altijd meedoen met activiteiten op school en daarbuiten. Aangezien dat erg leuk is willen we iedereen de kans bieden aan dat soort dingen mee te doen. Stichting Leergeld Enschede sprak ons daardoor erg aan.”

Hoeveel geld haalden jullie met deze actie op?

„Rond de 165 euro. Het ging beter dan verwacht. We stonden er maar voor een vrij korte tijd, maar er waren veel geïnteresseerde voorbijgangers. Helaas kwam het ook wel eens voor dat mensen wel interesse hadden, maar niets kochten. Dat kwam omdat we er rond lunchtijd stonden en sommigen net gegeten hadden. Zo’n brownie valt natuurlijk best zwaar.”

Jullie hadden een opvallende outfit aan, waarom?

„Klopt. We hadden gele shirts aan en een soort vlechten op onze hoofden die leken op die van Pippi Langkous. Op onze ruggen hadden we vleugels. Die vleugels waren ook geel. Geel is de kleur van het dispuut. Er vroegen best veel mensen waar die outfits voor waren. Het leverde ons dus extra aandacht op.”