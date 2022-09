Een grappige detective in een leeg winkelpand in de Zuidmolen, ook dat is te zien in het nieuwe seizoen van het Wilminktheater

Frits Sissing presenteert de show in het Muziekcentrum. Hij is nu eens niet gevraagd omdat hij bekend is van tv-krakers als Tussen kunst en kitsch en Maestro, maar omdat hij hét Nederlandse gezicht is geworden van de opening van het musical-seizoen. „De Sing-a-long in Amsterdam”, zegt Daniël Janssen van het Wilminktheater. „Maar Frits hoort er in Enschede ook een beetje bij omdat hij Musicals in het Volkspark presenteert.”

Diva

Zondagmiddag kondigt hij onder meer Karin Bloemen aan. Zij zal een paar liedjes zingen uit haar voorstelling die komend voorjaar in het Wilminktheater staat. Dan bezingt de diva Veertig jaar de allermooiste liedjes, een greep uit de successen van haar verleden als zangeres.

Opwarmertje

Daarmee is tegelijk het idee achter de voorstelling Opening Theaterseizoen uitgelegd. Twee dagen achter elkaar krijgt het publiek artiesten en muzikanten te zien die later in het seizoen een volwaardige voorstelling geven. Het is een opwarmertje. Bedoeld natuurlijk om mensen lekker te maken voor de ruim 200 voorstellingen die vanaf september op het programma staan, maar ook om een toegankelijke previewshow te geven en het loyale publiek te bedanken voor eerdere bezoekjes aan het theater.

Vooral doorgaan

Het podium is zondag ook voor Barrie Stevens. I’m an artist heet zijn voorstelling, en nu komt hij vertellen over zijn loopbaan als choreograaf en wat hij in zijn leven zoal heeft meegemaakt. Renee de Gruijl heeft zondagmiddag even vrij van Van Katoen en Water om een liedje te zingen uit Snowponies. Dat is de ‘kerstrevue’ waarmee Alex Klaasen eind november naar Enschede komt.

Kennie Bennie

Ook Laus Steenbeeke komt een preview geven op het moment dat de stadsmusical een dagje vrij heeft. Maandagavond vertelt hij over zijn theaterleven na Van Katoen en Water. Dat zal zich met grote regelmaat in Enschede afspelen, waar hij sinds kort woont. „Kennie Bennie is een nieuw concept. Laus speelt de eigenaar van een antiquarisch winkeltje, waar de meest gekke spullen te vinden zijn. Zeven keer gaat hij op zoek naar het verhaal achter een voorwerp. Iedere dag krijgt het publiek online vast wat tips en aanwijzingen. Elke donderdagavond is hij in de winkel, om de ontknoping te geven. Een soort detective dus.” Het ‘winkeltje’ van Kennie Bennie komt trouwens in een echte winkel, vertelt Daniël Janssen. „In een leegstaand winkelpand in de Zuidmolen.”

Opening Theaterseizoen is zondag (14.30 uur) en maandag (20 uur) te zien in het Muziekcentrum. Een kaartje kost 5 euro, via wilminktheater.nl.

Quote Het ‘winkeltje’ van Kennie Bennie komt in een echte winkel, in een leegstaand pand in de Zuidmolen Laus Steenbeeke