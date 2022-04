Een hippe tas én mensen in Oekraïne steunen? Saxion-studenten en docenten kruipen achter naaimachine voor goed doel

Tassen voor Oekraïne?

„Het begon eigenlijk allemaal met een e-mail van een student. Ze komt uit Litouwen en vroeg of we de kleuren van ons schoolgebouw niet permanent blauw en geel konden maken met schijnwerpers. Als steunbetuiging voor de mensen in Oekraïne. Dan kun je denken ach, kleuren van een gebouw… Maar ik realiseerde me toen dat onze leerlingen veel steun uit zo’n actie halen. Het gaat om morele support. Er zijn op Saxion, maar ook regionaal en landelijk heel veel mooie acties. Wat kunnen wij daar als opleiding nog aan toevoegen? Kunnen we niet zelf iets maken? En zo ontstond het idee van een tas.”

Een mooie blauwe, stoffen tas voor 20 euro?

„Zo’n vijfentwintig studenten en docenten van onze opleiding gaan op vrijdag 29 april tassen maken bij sociale werkplaats DCW. Die tassen kunnen door iedereen worden besteld en de opbrengst gaat naar giro 555. Een tas kost 20 euro, met sleutelhanger erbij 25 euro. Wil je alleen een sleutelhanger? Dan kan dat ook voor 6 euro. Na 29 april zijn de tassen en hangers af te halen bij Saxion in Enschede, Deventer of Apeldoorn. Het geld wordt bij de bestelling online direct overgemaakt naar giro 555.”

Twee Oekraïense studenten volgen de opleiding Fashion & Textile Technologies?

„Klopt. Ik sprak die studenten onlangs nog. Het leven gaat hier gewoon door en zij leven in voortdurende spanning en vragen zich af hoe het met hun familie gaat. Dat moet echt vreselijk zijn. Op deze manier proberen we als opleiding toch iets te betekenen. Hoe klein het ook is.”

Niet alleen DCW helpt mee…

„Nee, we krijgen steun uit alle hoeken. Iedereen is zo bereidwillig. Docenten en studenten van de opleiding melden zich spontaan aan. De actie is eigenlijk een voortzetting van de actie die onze studenten Noa Eeuwijk en Nina Doughtie in Kenia hebben gehouden. Zij hebben daar afgelopen kerstvakantie nog tassen verkocht. En ook Noa en Nina helpen nu weer mee met deze actie voor Oekraïne. De tassen worden allemaal blauw met een gekleurd draaghengsel. De stoffen krijgen we van Tootal Fabrics. En ook zij werken belangeloos mee.”

En, wat is het streefbedrag?

„Ik denk dat we die dag met elkaar zo’n 125 tassen kunnen maken. Maar weet je wat het is… Het gaat niet eens zozeer om het geldbedrag. We willen aandacht vragen voor de oorlog in Oekraïne. En onze eigen community bewust maken en houden van het feit dat die oorlog gaande is.”

De tassen zijn te bestellen via https://lnkd.in/dZhAmn4c.