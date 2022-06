Een keukenblok, tuinset of een sofa; Kings Men geeft meubels weg na állerlaatste voorstelling Hamlet

„Deze meubels zijn echt intensief gebruikt en dat zie je. Maar je krijgt wel iets heel bijzonders, met een verhaal”, zegt Laurens ten Den. Hij is tegelijk eerlijk. „Het is ook makkelijk. We kunnen de bus wel weer vol laden en de meubels opslaan, maar daar zit niemand op te wachten. Deze voorstelling spelen we nooit meer. Zo hebben we de bus meteen mooi leeg en kunnen we gelijk door. Volgende week hebben we de bus alweer nodig, dan staan we met Macbeth bij kasteel Twickel in Delden.”