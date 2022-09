Een kwart eeuw wordt er al gerend over de Enschedese singels: ‘We vieren het met 2000 boompjes’

ENSCHEDE - De vijfentwintigste singelloop vindt zondag (11 september) plaats. Met andere woorden: alle singels van Enschede vormen een dag lang de looproute van hardlopers die in het Volkspark beginnen en er eindigen. „We vieren het met 2000 boompjes die we zullen planten.”

De Menzis Singelloop Enschede werd in 1998 door organisator atletiekvereniging AC Tion weer in het leven geroepen, nadat het vijftig jaar in vergetelheid was geraakt. Dit jaar geven de deelnemers, het goede doel en de speciaal gedrukte jubileumshirts extra glans aan de wedstrijd én viering ineen. Marc Woesthuis, de voorzitter van de Singelloop, weet zeker dat het evenement voorlopig blijft bestaan. „We zetten dit met een organisatie van tweehonderd mensen op, voornamelijk vrijwilligers. Je merkt dat het een belangrijke sociale aangelegenheid is geworden.”

Spanning

Woesthuis is extra trots op de deelnemers van dit jaar, de winnende mannen van vorige jaren: Luc Velzeboer (2021), Gert-Jan Wassink (2020 en 2019) en de Belg Kim Ruell (2018 en 2017). „Zij renden nooit samen en tegen elkaar. Maar dit jaar gaan zij de confrontatie met elkaar aan. En de Marokkaan Taghrafet Abdellah zal het hen moeilijk maken. Die maakt met zijn talent grote kans om het nieuwe parcoursrecord te vestigen. Dat staat op naam van Geoffrey Koech met een tijd van tijd van 22.49 minuten.”

Ook onder de vrouwen wordt het volgens Woesthuis spannend. „Bij de vrouwen staan de nummers één tot en met drie van vorig jaar aan de start: Marcella Herzog, Famke Heinst en Elisabetta Ribeira d’ Alcala. Wie er wint, ligt natuurlijk aan training, maar ook de vorm van de dag.”

Open sportdag

Woesthuis en woordvoerder Marijke Kenkhuis, actief bij Tion, garanderen wedstrijdspanning, maar ook een leuke dag voor bezoekers. Kenkhuis: „In het Volkspark kun je eten. Ook is daar een open dag van sportverenigingen in Enschede. Voor kinderen. Zij zien workshops karate, badminton, judo. Wij vinden: oud geleerd, jong gedaan. Als je op jonge leeftijd het zaadje plant dat sporten leuk is, dan blijf je dat ook doen. Zo blijft iedereen in beweging.”

2000 boompjes

Na de singelloop buigt de organisatie zich over wanneer de tweeduizend boompjes tussen Boekelo en Beckum geplant worden. De organisatie kocht het groen in om een klein bos aan te planten. „Als hardloper ren je graag door een groene omgeving”, zegt Woesthuis. „Vanwege de extra zuurstof daar. Hardlopen is een duurzame activiteit: je bent dus gebaat bij deze groene steun.”