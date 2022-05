Een Limburgs speciaalbiertje ter ere van Jimmy uit Enschede, die veel te jong overleed

Het etiket op het bierflesje was het laatste dat hij ontwierp voor de brouwerij van zijn ouders, De 7e Hemel in Sevenum. De opbrengst van de ongeveer 500 liter bier gaat naar de Visie Groep aan de Hengelosestraat. Hier bloeide ICT’er Jimmy twee jaar geleden na een moeilijke periode weer op, in een omgeving waar hij als mens en collega werd gewaardeerd. Zijn weduwe Frederike (37) werkt er nog steeds.

Kitty Hendrix is dankbaar voor de kansen die haar zoon kreeg bij Visie Groep die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. „Hij vertelde altijd vol passie over zijn werk.” Vrijdag reisden de ouders vanuit Limburg af naar Enschede om de cheque te overhandigen van 500 euro en de stad te bezoeken waar hun zoon zo gelukkig was. „Daarna is dit hoofdstuk gesloten, een stapje verder in het rouwproces.”