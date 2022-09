Een speels gespannen touwtje en de struikelende bakker

Eerste ‘knarren­hof­je’ van Enschede komt waarschijn­lijk in Stadsveld: ‘Nu gaat het ineens héél snel’

ENSCHEDE - Ruim twee jaar zijn ze al op zoek naar geschikte locaties in Enschede voor hofjes, waar 55-plussers samen oud kunnen worden en naar elkaar omkijken. En nu gaat het ineens snel. De kans is groot dat het allereerste ‘knarrenhofje’ er volgend jaar al is. In Enschede-West.

20 september