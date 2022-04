Eerste tientallen miljoenen euro’s gaan rollen op Kennispark in Enschede: dit zijn de plannen

MET VIDEO De Tukker en 't Tukkertje in Enschede: draaiorgel­mu­ziek om dóór te geven

ENSCHEDE - Afgelopen zaterdag klonken de klanken van stadsorgel De Tukker weer over de Oude Markt. Deze keer was het bijzonder, want voorbijgangers konden zelf een nummer aanvragen en kregen ook de mogelijkheid om aan het orgel te draaien. „Zo kunnen we het doorgeven aan de volgende generatie”, aldus Benno Molenkamp van Stichting Stadsorgel Enschede.

18 april