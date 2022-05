Eigen moestuin: vijf tips van een Enschedese hobbytuinier

Met videoENSCHEDE - De populariteit van de moestuin is al jaren stijgende. En of het nou in een bak van een vierkante meter op het balkon gebeurt of groots in een volkstuinencomplex: lekker je eigen vers geoogste groenten ’s avonds op het bord, kan het gezonder? Met deze tips houd je het gezond, lees: stressvrij.