Eis: 20 maanden cel voor ontvoering 3 kinderen uit Enschede

Als de ex-vrouw van Mohamed vrijdagmiddag 19 mei terugkomt van de Voedselbank in Enschede, slaat haar de schrik om het hart. Hun zoontjes (5 en 4) en dochtertje (2) zijn verdwenen, plus geld en sieraden. Haar ex-man is in Essen in de trein gestapt, met de kinderen.

Oorlogsvlucht

Aan de geruchtmakende ontvoering gaat een oorlogsvlucht uit Syrië vooraf. Als Mohamed, die geschiedenisleraar zegt te zijn, als soldaat wordt opgeroepen, vlucht hij. Na een boottocht, waarbij volgens hem veertig opvarenden verdronken, komt hij naar Nederland.

Na acht maanden volgt gezinshereniging met zijn vrouw en kinderen. Volgens haar loopt het vanaf haar komst mis. Zij zou niet meer mogen studeren, hij zou zich schuldig maken aan mishandelingen.

'Vakantiereisje'

Ze besluiten te scheiden. Een omgangsregeling voor de kinderen is opgesteld en uitvoerig met J. besproken. Op de dag dat de rechtbank zich buigt over de scheiding, neemt hij zijn kinderen vanuit Enschede mee. Hij laat zich naar Essen brengen, daar nemen ze de trein. Een vakantiereisje, zegt hij later. "Het was een hel voor ze", aldus de officier.

Volgens Mohamed J. voelde hij zich niet meer op zijn gemak in Nederland. "Ik wilde het gesprek met mijn vrouw weer op gang brengen", zegt hij in de rechtbank. Als rechtbankpresident Bert Stoové hem voorhoudt dat hij ‘als een dief in de nacht’ zijn drie jonge kinderen uit hun vertrouwde omgeving weggehaalde, wordt de verdachte woest en beledigt hij de tolk. Volgens de officier wilde J. zijn kinderen voorgoed bij hun moeder weghalen en terugreizen naar Syrië.

Kip verwarmd met aansteker

Volgens J.’s kinderen sliepen ze onderweg in treinen en in kartonnen dozen. Hun vader zou met een aansteker kip hebben verwarmd. Mohamed zegt dat ze, treinend door Europa, in hotels sliepen. Hij kan geen rekeningen overleggen of hotelnamen noemen. Bij zijn aanhouding heeft hij 1.600 euro cash op zak.

Advocaat Richard Korver, die zijn ex-vrouw bijstaat, wijst op het gevaar van eerwraak door J. en diens familie. "Cliënt loopt de kans slachtoffer te worden." Hij riep de rechtbank op een signaal daarentegen af te geven. De vrouw vordert 10.000 euro smartengeld, bijna 1.000 euro aan materiële kosten en 7.500 euro per kind aan smartengeld.

Aanklager Reah vraagt J. behalve celstraf per direct een contactverbod voor de maximale vijf jaar op te leggen.