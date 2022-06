Eise en Mini Veenstra uit Enschede zestig jaar getrouwd: ‘We hopen nog lang van elkaar te genieten’

Al op 13-jarige leeftijd leerde het koppel elkaar kennen, toen ze bij elkaar in de klas kwamen op de middelbare school in Enschede. „Er was niet direct een klik. Af en toe fietsten we samen, omdat mijn neef bij haar in de straat woonde”, zegt Eise Veenstra. Pas enkele jaren later sloeg de vonk echt over. „Toen we een jaar of 17 waren gingen we met een groep fietsen tijdens Hemelvaart. Daarna was het echt aan.”