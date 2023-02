Elkaar ontmoeten bij een patatje oorlog, een gele kaart voor makelaarszoon Ten AARGH (en hoe je betaalbaar kunt wonen in Haaksbergen)

nieuwsupdateGeestig, hoe ze in the UK krantenkoppen in chocoladeletterformaat verzinnen over de Haaksbergse makelaarszoon die United boss werd. Over makelaars gesproken: de gemiddelde verkoopprijs is in Haaksbergen het minst gestegen van heel Twente. Op Valentijnsdag kwamen er twee pareltjes bij die het gemiddelde van 373.700 euro flink drukken...