Ellen is de levensles van ‘Oom Leendert’ nooit vergeten: Enschedese verzetsheld heeft eindelijk zijn plek in de geschiedenis

Voor het eerst wordt in het Verzetsmuseum in Amsterdam de Enschedese predikant Leendert Overduin geëerd. Zijn familie is ‘heel gelukkig’ met de manier waarop Overduin een prominente plek krijgt in de geschiedenis. „Dit doet recht aan wie hij was, en niet alleen tijdens de oorlog.” Dat had wel voeten in de aarde.