Els uit Enschede was na corona reuk kwijt: ‘Toen ik zwanger was, dacht ik steeds: misschien staat de keuken in de fik’

Wie zorgt er eigenlijk voor zieke Oekraïners? Dat was in Almelo snel geregeld

ALMELO - De medische zorg voor Oekraïners in Almelo verloopt op rolletjes. Enkele keren per week is er een speciaal spreekuur voor deze groep in Huize Alexandra. „In het begin zagen we veel stress, maar het is nu wat rustiger geworden.”

10:10