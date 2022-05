Elvira (65) maakt van Twente hét mekka van de rauwe kunst: ‘Eeuwig trouw aan je jeugdliefde, zou dat typisch Twents zijn?’

spraakmakerENSCHEDE - Rammelend ijzer aan een gothicbroek, zwarte laarzen met torenhoge plateauzolen, stevige make-up: in haar werkkleding kun je Elvira van Eijl (65) uittekenen. Ze woont in Amsterdam en in Buurse, haar tongval blijft Twents en haar hart ligt daar ook. Ze is de vrouw achter de Art Brut Biënnale, waar kunstenaars met een rafelrandje hun werk laten zien. „Deze mensen zijn pure champagne.”

Enschede

„Ik ben een dochter van twee beeldhouwers. De kunst stond aan mijn wieg, zal ik maar zeggen. Als kind hielp ik al mee: ijzer vasthouden, lassen en al die dingen meer. Als het werk dan werd geplaatst, was ik erbij. ‘Wat stelt het veur?’: die vraag kwam áltijd. En dan begon ik te vertellen. Ik had natuurlijk het hele ontstaansproces gezien en ik was trots op mijn ouders. Dus op een gegeven moment dacht ik: weet je wat, ik word gewoon missionaris tussen de kunstenaars en het publiek. Dus ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren.”

Harry Abels

„Harry kwam erbij, ik heb al verkering met hem sinds ik 18 was en hij 17. En ook hij kwam helpen. Gingen we op maandag naar Amsterdam om te studeren, waren we woensdagavond terug om de rest van de week vader en moeder te helpen. Hoe ik Harry ken? Heel simpel. We zaten bij elkaar in de klas.”

Quote Outsiders, een rotwoord. Klinkt als mensen die buiten de samenle­ving vallen. Art Brut dus Elvira van Eijl

Onnozel stadje

„De eerste Art Brut Biënnale was tien jaar geleden. Het idee was om net zoiets neer te zetten als de Documenta in Kassel. Kassel was ook zo’n onnozel stadje voordat de tentoonstelling het bekend maakte. Net als Hengelo. Hengelo? Waar ligt dat dan? Maar Hengelo kan het mekka van de Art Brut worden. Dat is al aan de gang. Je gooit een steen in de vijver en de kringen worden steeds groter. Nu, bij de vierde biënnale, gaan allerlei deuren open die eerst gesloten bleven. We zijn een instituut aan het worden.”