Emoties lopen hoog op bij jeugdtrainer: wedstrijd bij pupillen vroegtijdig gestaakt

Het gedrag van een trainer van Be Quick Zutphen heeft er zaterdagochtend in Winterswijk voor gezorgd dat de wedstrijd van zijn team tegen FC Trias is gestaakt . Dat gebeurde bij een 1-3 stand en met nog 12 minuten te spelen.

De trainer – wiens zoon ook meespeelde – liep tijdens de wedstrijd meerdere keren zonder toestemming het veld op om zijn beklag te doen bij de scheidsrechter . De scheidsrechter besloot daarop de wedstrijd stil te leggen en niet meer te laten uitspelen.

De wedstrijdsecretaris Raymond Nienhuis van de Winterswijkse club sprak na afloop met alle betrokkenen. ,,Het gedrag van de trainer was voor onze scheidsrechter reden om te zeggen: dit hoort niet op een voetbalveld thuis, dit past niet bij de huisregels van FC Trias en daarom stop ik deze wedstrijd”, laat hij weten.

Niet kunnen beheersen

Van fysiek contact was geen sprake. ,,Na afloop waren de gemoederen ook redelijk bedaard”, vertelt Nienhuis. ,,Ook met de trainer was prima te praten, maar blijkbaar lag de emotie in de wedstrijd hoger, was hij het niet eens met de beslissingen van de scheidsrechter en heeft hij zich daarin niet kunnen beheersen.”

Het is in de Achterhoek zeer opmerkelijk dat een wedstrijd bij de pupillen het einde niet haalt. Ook Nienhuis maakte het nog nooit eerder mee. ,,We zijn er ook zeer verbaasd over”, laat de wedstrijdsecretaris weten. ,,Als je kijkt naar hoe de jongens op die leeftijd voetballen, die zijn nog helemaal niet met dit soort dingen bezig.”

Zo goed mogelijk

Pupillenwedstrijden staan vrijwel altijd onder leiding van een vrijwilliger. In dit geval was bewust voor deze scheidsrechter gekozen. ,,Dit zijn wedstrijden op een redelijk hoog niveau en daarvoor zetten wij altijd mensen in die al vaker hebben gefloten”, aldus Nienhuis. ,,Deze scheidsrechter heeft zijn best gedaan om dit ook nu zo goed mogelijk te doen.”

Bij FC Trias balen ze dan ook van het feit dat het zaterdagochtend desondanks niet op de juiste manier eindigde. ,,Wij vinden dit heel jammer”, benadrukt Nienhuis. ,,Al denk ik dat het ook duidelijk mag zijn dat het weliswaar bij ons gebeurd is, maar dat de leiding van Trias niks te verwijten valt.”

Tuchtcommissie