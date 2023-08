En dan wordt opeens het land waar je verblijft binnengevallen: dit is wat Twentse Ingrid 55 jaar geleden meemaakte en nooit meer losliet

ooggetuigenverslag Dit verhaal over de Russische inval in Tsjechoslo­wa­kije van Twentse Ingrid werd nooit gepubli­ceerd, tot vandaag

Ingrid Blans geniet in de zomer van 1968 van een uitgelaten Tsjechoslowakije. Het is het jaar van de Praagse Lente, waarin de Koude Oorlog even voorbij lijkt. Het communisme verliest terrein. Tot de dag dat de Russen binnenvallen. Dit is haar verhaal.