Energietoeslag in Enschede automatisch uitgekeerd aan de huishoudens van vorig jaar

NATUUR Zo verdween het konijn uit Twente: een onafgebro­ken reeks akelige ziekten

Ooit struikelde je over de konijnen in de Twentse en Achterhoekse natuurgebieden. Tot diverse ziekten een gat in de populatie sloegen. Met zichtbare gevolgen. Neem nu het Buurserzand; daar huppelen er nu hooguit nog honderd rond. „Het is zorgelijk”, zegt boswachter Annemieke Ouwehand.

18:05