Enschede cruciaal bij opvang asielzoekers, provincie voert druk op: ‘Er is ons veel aan gelegen’

Voetbal­club Achilles Enschede tegen wil en dank van noord naar zuid: ‘Dit is pijnlijk’

Als voetbalvereniging Achilles over een paar jaar verhuist naar een moderne accommodatie in Enschede-Zuid, dan is dat ‘pijnlijk’ en tegen de zin van veel leden van de club die nu nog aan de Horstlindelaan in het noorden van de stad speelt.