Enschede gaat weer drie jaar door met maatschappelijke stage scholieren

Met video De hele vaderland­se geschiede­nis ligt hier onder onze voeten: Canon van Enschede cadeau aan schoolkin­de­ren

ENSCHEDE - Waarom zou een kind uit Enschede moeten leren dat Bonifatius bij Dokkum vermoord is? Waar ligt Dokkum? Is geschiedenis niet leuker als je het naar Enschede haalt? Dat is exact wat Ben Snijders en Georges Schafraad deden: zij maakten de Canon van Enschede in de klas, onze vaderlandse geschiedenis tegen een Twents decor.

1 december