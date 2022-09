Enschede krijgt crisisfonds: “We beginnen gewoon, als het op is zien we wel verder”

Enschede krijgt een crisisfonds voor mensen die in de problemen komen door de duurdere boodschappen en de hoge energieprijs. Dat antwoordt de gemeente op vragen van GroenLinks en na een motie van D66. Over drie weken moet dat fonds er al zijn.

Door de forse prijsstijgingen voltrekt zich volgens wethouder Kampman een ”stille ramp” bij veel huishoudens in de stad, mensen met een laag of midden-inkomen, maximaal een keer modaal. Het gaat om maar liefst 33.000 huishoudens die op den duur de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het crisisfonds moet voorkomen dat mensen dakloos worden, in de winter in de kou zitten of geen brood meer op de plank hebben. Daar wordt nu het geld voor uit getrokken en wordt gekeken hoe woningcorporaties en andere instellingen kunnen helpen.

Verdelen van schaarste

Enschede heeft het zelf ook niet breed, maar vindt toch dat het actie moet ondernemen. “Je kunt als een bang konijn in de koplampen blijven kijken en denken dat het probleem te groot voor je is. Of je begint gewoon en als het geld na een maand op is, kijk je wel verder. We zijn de afgelopen 10 jaar gewend geraakt aan het verdelen van schaarste.”

Naast het crisisfonds wordt ook op andere fronten gekeken naar hulp. Via Stivchting leergeld bijvoorbeeld of via de eenmalige energietoeslag voor minima. Gisteren werd bekend dat die 500 euro hoger wordt. De toeslag gaat van 800 naar 1300 euro. Maar zeker niet alle huishoudens die het nodig hebben, kunnen er aanspraak op maken.

Bang konijn of gewoon doen

Met een crisisfonds lost Enschede het probleem niet structureel op. De gemeente is beperkt in de mogelijkheden omdat loonsverhoging en belastingverlaging een verantwoordelijkheid van het Rijk is. “Maar we zien wel de effecten in de stad.” Hoeveel geld er via het crisisfonds is te verdelen kan Kampman nog niet zeggen, maar noemt het een ‘best stevig bedrag’. Naast een eigen pot geld en maatregelen vraagt de gemeente samen met andere gemeenten het Rijk om hulp. Die zou er vanaf januari kunnen zijn. “Er gaan geluiden op dat het Rijk 16 miljard vrijmaakt voor de tegemoetkoming in de gestegen kosten, maar dat is nog niet zeker.”

Snel

Volgende week komt Kampman met zijn plan voor een crisisfonds, eind september moet de gemeenteraad er een klap op geven waarna het crisisfonds op 1 oktober kan ingaan.