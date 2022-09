Enschede krijgt er razendsnel 180 woningen bij en dat ziet niet iedereen zitten. ‘Liever een knarrenhofje in de buurt’

ENSCHEDE - Eigenlijk hoopten ze dat er een leuk parkje zou komen op het braakliggende terrein in Stadsveld. Maar appartementen en huizen met tuintjes, ook goed. „Het groen blijft in ieder geval bewaard.” Dus zijn UT-studenten en toekomstige buren Ruben en Jarne positief verrast over de woningbouw aan de Paulus Moreelstraat.

Positieve geluiden voeren de boventoon, maandagavond op de informatieavond over het nieuwe miniwijkje dat al volgend jaar in Stadsveld moet verrijzen. Maar angst voor rotzooi, geluid en verlies aan privacy is er eveneens. Aan de Paulus Moreelsestraat in Stadsveld is ruimte voor 30 appartementen en 28 huizen op een braakliggend terrein waar vroeger een school stond. Het is een van de vier plekken in Enschede waar het nu eens geen járen duurt voordat er woningen staan.

Woningnood

In totaal 179 nieuwe huizen staan er eind volgend jaar al. Snel bouwen is een van de oplossingen voor de woningnood die zeker ook Enschede teistert. En het kan, dus heeft de gemeente gezocht naar plekken en er vier gevonden. Deze week worden de omwonenden geïnformeerd. In wijkcentrum de Boei was maandagavond de eerste inloopbijeenkomst en de opkomst was overweldigend.

Daar gaat je pprivacy

Zoals studenten Jarno en Ruben. Maar ook Annemieke en Annette, buurvrouwen met een koophuis aan de Polmanshof. Zij hebben zorgen over de appartementen en huizen waar ze straks op uitkijken. „Appartementen van drie hoog, die mensen kijken straks uit op mijn tuin. Daar gaat je privacy", zegt Annemieke. „De buren achter maken er nu een stortplaats van en dan krijgen wij er ook nog appartementen met studenten bij”, zegt de man van Annette. „Dat gaat geluidsoverlast geven...”

Alles samen, uniek

Niet fijn, vinden ze. „En al dat extra verkeer. Het is een doodlopend straatje hè. Hoe moet dat dan straks?” Ook de snelheid waarmee de huizen er komen baart zorgen. „Wat kun je eigenlijk nog inbrengen als de plannen al op tafel liggen?”

Nou, veel dus, blijkt deze maandagavond. Niet alleen de snelheid van bouwen is uniek in Enschede, ook de manier waaróp de plannen worden gemaakt. Voor het eerst trekken de gemeente, de Stichting Jongerenhuisvesting en woningcorporatie De Woonplaats tegelijk samen op, en de inbreng van omwonenden is belangrijk voor hen.

Veranderen kan nog

De zorgen over de hoogte van de bouw, de precieze plek van de woningen. „Nu kunnen we er nog iets mee", zegt Bert Timmen van De Woonplaats. Op dit moment ligt nog niet alles helemaal vast. Dus als we iets kunnen veranderen dat het voor de huidige omwonenden prettiger maakt, kan dat. En soms is alleen al luisteren naar de zorgen voldoende.” Hij is dan ook blij met de royale opkomst. „Soms zijn we met meer medewerkers dan omwonenden. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Hier zijn de mensen gelukkig betrokken.”

Liever een knarrenhof

Hij kan niet alle zorgen wegnemen. Maar eentje wel. De buurvrouwen Annemieke en Annette zouden best wat meer seniorenwoningen in hun buurt willen hebben. „Dat kan goed. Er is hier een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een winkelcentrum, huisartsen om de hoek. En die oudjes zijn sociaal. Ze houden elkaar een beetje in de gaten. Hartstikke leuk.”

Oh, komen er ook seniorenwoningen? Dat wisten ze helemaal niet. „Nou, die mensen kunnen altijd bij mij aankloppen hoor.”

Er zijn nog 3 inloopavonden deze week over de plannen in de andere wijken: 20 september (19.30–21 uur), Stroïnkshuis, Het Stroïnk 64. 21 september (19.30–21 uur) Avanti Wilskracht, Gronausestraat 846. 22 september (19.30–21 uur) Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160.

Aan het Stroink bij het Smileyveldje komen 24 appartementen en 15 huizen met een tuin. Op de plek waar vroeger een basisschooltje stond met een bushalte voor de deur. Aan de Ekersdijk komen 52 huizen, nu is dat nog een maïsveld. en op de hoek van de vroegere supermarkt aan de Fazantstraat ziet de gemeente plek voor 30 appartementen voor jongeren. Het gaat vooral om sociale huurwoningen en een enkele middeldure woning.

Volledig scherm © Reinier van Willigen