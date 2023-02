Enschede legt zich neer bij vernietigende uitspraak in ontslagzaak

Keelpijn altijd iets onschul­digs? ‘Enige redmiddel was het verwijde­ren van mijn stembanden’

Charles Heithuis (77) haalt adem via een stemprothese in zijn keel. De aanleiding voor dit hulpmiddel is een kwaadaardige tumor op zijn stembanden. „Een simpele keelpijn is niet altijd zo onschuldig als het lijkt. Negen van de tien keer is er niks aan de hand, maar die ene keer kan het helemaal mis zijn.”