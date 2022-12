Enschede moet op zoek naar opvangplekken, om dwang te voorkomen: ‘We zijn in trek bij het Rijk’

Kampman lichtte maandagavond de gemeenteraad in over een brief van het Rijk. Dat moet volgend jaar 75.000 opvangplekken voor vluchtelingen vinden en heeft dat verdeeld over de provincies. Vertaald naar regio’s moet Twente 1300 plekken vinden en vertaald naar gemeenten zijn dat er voor Enschede 548. Elke gemeente moet iets doen. Het gaat om een opvang voor twee jaar. Het Rijk heeft regio’s en gemeenten gevraagd zelf met een bod te komen, omdat ze anders moet overgaan tot aanwijzing.

Boem is ho

In Twente zoeken de gemeenten samen naar plekken voor de vluchtelingen, maar ook voor statushouders. Twente heeft Enschede al gevraagd wat ze gaat doen. Die vraag legt Kampman bij de gemeenteraad neer. Maar hij zegt ook dat het Rijk in september plekken aanwijst als gemeenten niet zelf plekken aanbieden. „Het is verstandig om zelf de regie te pakken. Als je dat niet doet, blijf je op de achterbank zitten en dan is het ‘boem is ho’. Dan heb je minder sturing.”

Waarschuwing

Het is zijn advies aan de gemeenteraad, die een besluit moet nemen. Volgens de wethouder vangen Hengelo, Almelo en Tubbergen al vluchtelingen op, maar moeten ze volgend jaar extra opvangplekken vinden. Enschede als grootste gemeente vangt nu nog geen vluchtelingen op in een asielzoekerscentrum en ontkomt er niet aan dat te gaan doen. Hij voegt er een waarschuwing aan toe. „Enschede is best in trek bij het Rijk, er zijn grote plekken in de stad. Eentje die eerder in beeld was. Daar hoeven we niet geheim over te doen, dat is de luchthaven. Ik weet niet wat het Rijk doet als we zelf niets aanwijzen.” Op de luchthaven werden eerder dit jaar 500 asielzoekers opgevangen. Nu zitten daar nog zestig mensen in de crisisopvang.

Even stilzitten

Kampman heeft wekelijks contact met het COA en heeft gevraagd het besluit van de gemeenteraad af te wachten en niet met actie tussendoor te komen. Dat heeft het COA toegezegd - dat besluit komt pas in februari. Kampman: „Er komt niet, zoals vorig jaar, een brief tijdens de kerstdagen. Vorig jaar hebben ambtenaren hun totale kerstverlof eraan moeten geven om opvang in Enschede te regelen. Ik heb gezegd: Tot nu en nooit weer.”

Tweede Ter Apel

De gemeenteraad reageert verdeeld, maar begrijpt dat als ze niet zelf een plek aanwijst, het Rijk dat doet. Margriet Visser van Enschede Anders wil weten of Kampman met het Rijk praat over de vestiging van een tweede aanmeldcentrum, zoals in Ter Apel. Kampman ontkent dat, maar zegt wel dat er in Nederland nog twee plekken voor een aanmeldcentrum nodig zijn, waarvan een in Oost-Nederland. „Maar Oost-Nederland is groot, van Nijmegen tot aan Drenthe.” De gemeenteraad praat er in januari verder over en besluit in februari.