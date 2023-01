Enschede wil groeien maar in de wijk Varvik-Diekman komen minder nieuwe woningen, hoe zit dat?

Volgens de plannen van woningcorporatie Domijn worden 190 technisch verouderde woningen afgebroken om plaats te maken voor 170 nieuwe en duurzame woningen. Dat zijn er dus 20 minder. Die vermindering staat op gespannen voet met het huidige coalitieakkoord, stelt het college in een brief aan de gemeenteraad. In het coalitieakkoord staat dat het aantal inwoners in Enschede naar 170.000 moet groeien en daar zijn meer woningen voor nodig.

Wateroverlast

Toch is het college akkoord met de plannen en dat heeft vooral te maken met wateroverlast. In Varvik-Diekman is ernstige wateroverlast bij hevige regenval. Door de relatief lage ligging komt er ook regenwater uit andere delen van de stad de wijk in. Daarom moet er ruimte gemaakt worden voor het bergen van regenwater en meer groen, wat ten koste gaat van het aantal nieuw te bouwen woningen. De huidige grote tuinen worden bovendien verkleind.

Extra risico

Verder vormen de kosten een extra risico. De extreme prijsstijgingen van onder andere bouwmaterialen kunnen er op een bepaald moment toe leiden dat het bouwplan niet langer haalbaar is, stelt het college.

Ondertussen zijn er wel vorderingen gemaakt. Er ligt al een principe-exploitatieovereenkomst Varvik-Diekman tussen de gemeente en woningbouwcorporatie Domijn. Dat heeft alleen nog de goedkeuring nodig van de raad. Mocht die akkoord zijn, dan is het kostenverhaal verzekerd en kan de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten. De voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn inmiddels begonnen. Dat wordt naar verwachting nog in het begin van dit jaar ter visie gelegd.

De nieuw te bouwen woningen zijn voor het overgrote deel bestemd als sociale huurwoning. Er komen in dit segment 130 eengezinswoningen en 16 studio’s voor jongeren tot 23 jaar. Daarnaast worden er 22 eengezinswoningen gebouwd in het middensegment. 80 duplexwoningen worden gerenoveerd.