Enschedeër (25) zes weken de cel in voor afranselen kroegbaas

Prak­tijk-ha­vo op Bonhoeffer College ‘voor kinderen die het zwaar vinden de hele dag in de schoolbank te zitten’

ENSCHEDE - Het Bonhoeffer College begint een praktijk-havo, speciaal voor leerlingen die het zwaar vinden om hele dagen in de schoolbanken naar de leraar te luisteren. Op meerdere plekken in het land wordt hiermee geëxperimenteerd. Bonhoeffer is de eerste die vanaf de brugklas structureel vier uur per week leerlingen aan het werk zet.

18 juli