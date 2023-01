Enschedeër (53) verdacht van dodelijke schietpartij blijft vast tot eerste zitting

De schietpartij was bij een woning van D. aan de Oostburgweg in Enschede. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. De 41-jarige man huurde een appartement van D. aan de Enschedese Nicolaas Beetsstraat. Waar de twee een conflict over hadden is niet bekend. De politie gaat niet in op geruchten dat het slachtoffer met zijn eigen wapen is neergeschoten.