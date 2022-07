Enschedeër die nog 4,5 jaar cel boven zijn hoofd heeft hangen loopt tegen de lamp door crash

Gewaarschuwde agenten treffen een enorme ravage aan. De Golf van de Enschedeër is meerdere keren over de kop geslagen en de weg ligt bezaaid met glas en stukken auto. Erg ingewikkeld om te achterhalen wie de bestuurder was, is het niet, in de buurt van het wrak wordt een jas gevonden. In de binnenzak zit het rijbewijs van Da S.. Zorgwekkend is de vondst van een pistool met in de houder negen patronen.